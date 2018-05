Google obligará a los OEM a desplegar los parches de seguridad a partir de Android P - MuySeguridad

El ecosistema de Android está cada vez más fragmentado. Esto, unido a la presencia de cientos de millones de dispositivos sin soporte por parte de su fabricante, convierten al sistema operativo de Google (aunque los fabricantes tienen mucha libertad sobre este) en toda una tentación para los hackers, aunque parece que Windows sigue siendo el gran referente aquí.

Google es consciente de que su falta de control sobre los OEM le está costando caro, y a pesar de que Android domina de forma más que clara el mercado de la movilidad, al gigante de Mountain View le preocupan las críticas en torno a la seguridad y las posibles futuras consecuencias de no ofrecer un ecosistema bien mantenido. Para ello creó Project Treble, con el fin de obtener más control sobre los procesos de actualización.

Sin embargo, ¿se darán pasos que notarán de verdad los usuarios? Al parecer, el peligroso panorama que hay alrededor del ecosistema Android empezará a cambiar dentro de poco, ya que Google obligará a los fabricantes a tener que desplegar con regularidad actualizaciones de seguridad para sus dispositivos a partir de Android P. El gigante del buscador ha anunciado en la conferencia Google I/O que ha cambiado los términos de acuerdo con sus OEM para incluir el despliegue obligado de parches de seguridad.

Pero todo esto suena demasiado bien como para creérselo de primeras, ya que los problemas con los dispositivos Android sin mantenimiento y la fragmentación llevan ahí desde hace una década, así que no se puede descartar que esta nueva medida solo afecte a los dispositivos de fabricantes o gamas concretos, o si se aplicaría a smartphones que serán actualizados a Android P y versiones anteriores del sistema operativo. Otros aspectos a tener en cuenta es cómo supervisaría Google la implementación de los parches de seguridad, las condiciones en las que distribuyen, el hecho de que posiblemente no se pueda portar hacia atrás características de futuras versiones (como de Android Q a Android P) y que los términos del nuevo acuerdo todavía no se han hecho públicos.

Se aplique o no a todos los dispositivos, al menos se trata de un paso en la buena dirección por parte de Google a la hora de fortalecer la seguridad del ecosistema Android. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que este sistema operativo, tal y como está distribuido hoy en día por parte de la mayoría de fabricantes, sigue sin dar un gran poder al usuario para que pueda implementar las modificaciones que crea necesarias, forzando a tener que recurrir a alguna ROM como LineageOS o arriesgarse con propuestas alternativas como Librem 5.

Fuente: XDA Developers