Hackean la extensión de Mega para Chrome para robar datos a los usuarios - MuySeguridad

Los usuarios de Mega se están llevando un gran disgusto al descubrir que la extensión oficial para Chrome del servicio de almacenamiento en la nube fue hackeada con el fin de robarles datos.

El ataque terminó con la difusión de una versión troyanizada de la extensión de Mega para Chrome que tenía como objetivo robar una gran cantidad de datos comprometedores e incluso dinero, abarcando usuarios y contraseñas de cuentas de Amazon, Microsoft, Google y GitHub, además de carteras de criptomonedas como MyEtherWallet y MyMonero y el servicio descentralizado de intercambio de activos IDEX.

Debido a la gravedad del asunto, la compañía se ha visto forzada a salir al paso para dar detalles sobre lo ocurrido, explicando que se trata de un ataque que ha acabado con la subida de una versión maliciosa de la extensión a través de su propio espacio en Play Store. Todos los usuarios que tengan instalada la extensión de Mega para Google Chrome habrán usado la versión comprometida si han abierto el navegador en las cinco horas que ha estado disponible, ya que el navegador se encarga de actualizarla de forma desatendida.

Con estos datos sobre la mesa, todo parece indicar que una de las cuentas oficiales de Mega en la Chrome Web Store fue hackeada, dejando como únicas alternativas un fallo de seguridad en la tienda o la presencia de un traidor dentro de la compañía. Los datos eran enviados a un servidor remoto localizado en Ucrania, el cual operaba bajo el domino megaopac[.]host registrado a través de la empresa de servicios de hosting estadounidense Nemechap.

All the data will be sent to hxxxs://www.megaopac dot host/ pic.twitter.com/J0BktnWVvW

— SerHack (@serhack_) September 4, 2018