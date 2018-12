Un bug en Chrome bloquea equipos con Windows 10 - MuySeguridad

Un bug en Chrome se está utilizando para promover una estafa de soporte técnico que congela Windows 10 y le dice al usuario que su dispositivo está infectado por un virus.

La vulnerabilidad utiliza un código Javascript malicioso sobre URLs específicas, abre un cuadro de diálogo denominado “support.Windows.com says” que dice ser el sitio web oficial de soporte de Microsoft y asegura que la computadora está infectada con un virus, lo que podría comprometer sus contraseñas, el historial del navegador, la información de la tarjeta de crédito y otros datos.

El bug está programado para trabajar en bucle a la misma página incluso cuando seleccionas el cuadro de diálogo o marcas la opción “evitar que esta página deje más diálogos”. Como resultado, es casi imposible salir de este bucle y dado que Windows ocupa el 100% de los recursos del disco, el sistema operativo se detiene lo que lleva al bloqueo de aplicaciones.

Como es un bucle, cada vez que intentes cerrarlo, se abrirá de nuevo casi instantáneamente y aumentará su uso de recursos al 100%, lo que eventualmente volverá congelará la computadora.

Además de recordar la recomendación general de tener precaución con el tipo de páginas que visitamos, como otras estafas de este tipo puede ser resuelto fácilmente eliminando el proceso abierto, siguiendo estos pasos:



– Ctrl + Alt + Supr. Este es el método que casi todo el mundo conoce, pero no es el más rápido porque en Windows 10 no se inicia directamente el y tendrás que hacer un clic adicional para ponerlo en marcha.

– Ctrl + Shift + Esc. Más directo que el anterior, lanza inmediatamente el administrador de tareas y además tiene la ventaja que por la posición del teclado se puede ejecutar con una sola mano.

– Barra de tareas. Si haces clic derecho con el ratón en la barra de tareas hay una opción para acceder al administrador.

– Menú de usuario avanzado. Otro acceso rápido utilizando el ratón. Haz clic en el botón derecho en el botón de inicio para acceder al menú avanzado y también encontrarás este Task Manager.

Ve a la pestaña de Procesos.

Haz clic en Google Chrome (o en GoogleChrome.exe).

Haz clic en el botón Finalizar tarea en la esquina inferior derecha.

Además de lo anterior, asegúrate de no tener configurado Google Chrome para restaurar pestañas antiguas, ya que esto abrirá el sitio web malicioso nuevamente. No es la primera vez que se ha identificado una estafa de asistencia técnica dirigida a Google Chrome. No pagues nada, nunca. Y cuidado con las páginas donde navegas.