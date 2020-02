El 017 ya está activo en España para ayuda en ciberseguridad

El número telefónico 017 ya está activo como un servicio de línea de ayuda para todas las cuestiones de ciberseguridad en España. El servicio estará disponible desde la 9 de la mañana hasta las 9 de la tarde y funcionará los 365 días del año.

Si necesitas ayuda en #ciberseguridad, llama al nuevo número corto de @INCIBE ☎017☎. Estamos a tu disposición en horario de 9:00 a 21:00 durante todos los días del año. 👉 Infórmate en https://t.co/ABldtYjGq2 pic.twitter.com/gaAiKsUzx9 — INCIBE (@INCIBE) February 11, 2020

La atribución del número corto y gratuito 017 al servicio de atención telefónica «Línea de Ayuda en Ciberseguridad» fue solicitada por el Director General del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) para reemplazar al actual 900 116 117.

Se trata de un servicio de alcance nacional, gratuito, confidencial y accesible, dirigido a los menores y su entorno (padres, educadores y profesionales que trabajen en el ámbito del menor o la protección on-line ligada a este público), a los ciudadanos usuarios de Internet en general y al colectivo de empresas y profesionales que utilizan Internet y las tecnologías en el desempeño de su actividad y deben proteger sus activos y su negocio.

El objetivo de esta línea de ayuda es centralizar los servicios de atención telefónica que ofrece INCIBE relativos a dudas o consultas sobre ciberseguridad, privacidad, confianza digital, uso seguro y responsable de Internet y de la tecnología, bajo un número gratuito, más sencillo de recordar y usar que el anterior.

Las llamadas telefónicas al número atribuido serán gratuitas y no generarán facturación en origen para el usuario llamante, y serán tratadas por los operadores del servicio telefónico disponible al público, a efectos de precios, como llamadas de cobro revertido automático. Asimismo, tanto el envío de mensajes al 017, como la recepción de mensajes desde el 017, en su caso, serán gratuitos para el usuario.

Aunque el servicio no difiere en lo esencial del que ya prestaba INCIBE, no hay duda que el nuevo número 017 es más adecuado al fin social que persigue y será reconocido fácilmente por la población. No dudes ¡Úsalo con responsabilidad cuando lo necesites en materia de ciberseguridad!