Estrenamos Man in the Middle, el podcast mensual de MuySeguridad

Se conoce como ataque Man in the Middle o de intermediario, como aquel que consigue leer, insertar y modificar la información de la víctima. Para evitarlos, no solo es necesario que el usuario conozca los riesgos si no que la organización cuente con los sistemas de seguridad adecuados para evitarlos y no solo este tipo de ataque.

Para aprender y mantenernos al día de las amenazas e innovaciones en materia de ciberseguridad hemos lanzado el podcast Man in the Middle, un nuevo podcast mensual en el que entrevistaremos a quienes protagonizan el sector de la ciberseguridad en España de la mano de Jose Miguel Gómez-Casero Marichal.

Jose Miguel Gómez-Casero Marichal es Threat Hunter mánager en Tarlogic, ha trabajado los últimos 9 años en ciberseguridad, tanto prestando servicios de ciberseguridad como analista en diferentes empresas de diferentes sectores. Ha presentado herramientas en DefCON y Blackhat y participado en la Rooted de Valencia.

En este primer capítulo Jose Miguel entrevista a Javier Candau, jefe del departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional Coronel de Artillería. Ingeniero Industrial con especialidad en electrónica y automática. Especialista criptólogo.

Los principales cometidos de su departamento son la formación del personal especialista en seguridad de la Administración, el desarrollo de políticas, directrices guías e informes del CCN (Series CCN-STIC e Informes CCN-CERT), el desarrollo de la herramientas de ciberseguridad en apoyo al sector público, la supervisión de acreditación de sistemas y la realización de auditorías de seguridad. Además es responsable de la Capacidad de Respuesta ante Incidentes gubernamental (CCN-CERT )

Hablaremos sobre las funciones del CCN-CERT y cual es la posición de España en materia de ciberseguridad con respecto. Aprovechando el día mundial de la contraseña que ce celebra el primer jueves de mayo, trataremos sobre el futuro de este sistema de protección ¿sigue teniendo sentido? ¿Cuándo desaparecerán las contraseñas?

Escúchalo ya aquí