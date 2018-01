La aplicación Strava ha podido delatar ubicaciones de bases militares - MuySeguridad

Internet se ha convertido en un gigante que sabe demasiado de nosotros, y eso, en algunas circunstancias, puede terminar siendo un verdadero peligro, como es el caso de los militares estadounidenses que presuntamente han utilizado de forma irresponsable la aplicación Strava.

La revisión de la compañía de 2017 abrió la puerta a mostrar las rutas que fueron tomadas por los usuarios en todo el mundo. Como consecuencia de esa característica, hace poco un estudiante australiano llamado Nathan Ruser descubrió trayectos realizados con Strava que podrían delatar la ubicación de bases militares estadounidenses y de otros países.

Mientras que la mayoría de la actividad se registraba en zonas ricas y urbanas, quedando mucho más resaltadas, de forma más discreta se pueden ver rastros en localizaciones con mucha menos infraestructura informática, como Siria, Afganistán y Somalia, delatando las posibles ubicaciones de bases militares debido al poco acceso a la tecnología que hay en esos países, sobre todo por los contextos de guerra.

Strava permite a los usuarios guardar la ruta del ejercicio realizado mediante el GPS. En muchos casos mostrar públicamente los datos puede ser útil para ayudar a encontrar nuevas rutas u organizar competiciones, habiéndose registrado hasta ahora más de mil millones de actividades en el mencionado servicio.

Sin embargo, Strava también tiene un “modo privado” para impedir la compartición pública de la información de las rutas realizadas, característica que en caso de no estar podría terminar llevándola ante los tribunales o a hacer frente a sanciones en algunas zonas del mundo. Esto hace sugerir que los militares no fueron conscientes de que estaban compartiendo públicamente la información de las rutas que recorrieron, pudiendo haber delatado las posiciones de sus bases.

Los mapas de calor generados mediante Strava no ofrecen información de los usuarios, sin embargo, el hecho de utilizar este servicio en algunos lugares poco informatizados podrían delatar ciertos detalles, como las mencionadas bases militares, ya que la población local no tiene fácil acceso a las tecnologías necesarias. La compañía tras la aplicación ha defendido las condiciones de su servicio en unas declaraciones realizadas a The Washington Post.

Los servicios militares de Estados Unidos han anunciado que están investigando el asunto. Salvo sorpresa, de momento todo apunta a un uso irresponsable de la aplicación por parte de los militares.

[Actualización del 30 de enero de 2018 a las 11:00 aprox]

Según se han hecho eco en Engadget, el Pentágono ha anunciado una revisión de las políticas que aplica sobre las aplicaciones relacionadas con la realización de deporte mediante la siguiente declaración: “Tomamos este asunto muy en serio y estamos revisando la situación para determinar si se requiere de capacitación u orientación adicional, además de si se debe desarrollar una política adicional para garantizar la seguridad continua del Departamento de Defensa tanto en el país como en el extranjero.”

Como ya hemos dicho, salvo sorpresa, parece que se solidifica la tesis de que Strava fue utilizado de forma irresponsable por parte de los militares.

Fuente: TechCunch