El cierre de Cydia Store dejará huérfano el jailbreak para iOS - MuySeguridad

El anuncio del cierre de Cydia Store (matizado posteriormente) ha caído como una losa entre los millones de usuarios que usan esta plataforma de distribución de aplicaciones para iOS, la mayor entre las alternativas a la oficial de Apple.

El creador de la tienda, Jay Saurik, anunció el jueves en un hilo de Reddit el cierre de Cydia Store. La información se ha matizado durante el fin de semana. No será posible realizar compras directas en la tienda, pero el repositorio en sí seguirá existiendo, lo que permitirá a los usuarios actualizar apps anteriores de pago, descargar software gratuito o realizar compras a través de terceros.

En su apogeo, la tienda tuvo un pequeño equipo dedicado a su mantenimiento, pero ahora, cuesta “dinero propio y bienestar mental”, según describe el mismo Saurik, explicando que tenía previsto el cierre antes de final de año. El adelanto se produce ante un error de seguridad que podría poner en riesgo a los usuarios registrados. De hecho, destacados desarrolladores de jailbreak, como Nullpixel y Andy Wiik, han instando a los usuarios a eliminar la información de PayPal de sus cuentas.

Saurik ofrecerá la próxima semana detalles adicionales sobre el futuro para Cydia. De momento, lo que sabemos es lo comentado: la tienda en sí no cierra (como parecía por el primer anuncio), pero sí se deshabilitan las compras. Si eres cliente, elimina el acceso a la cuenta de PayPal porque la seguridad no está garantizada y algunos usuarios han recibido cargos no autorizados.

Cydia Store y el declive del jailbreak

El entorno cerrado que Apple impuso en sus dispositivos móviles desde el lanzamiento de los primeros iPhones fue respondido por la comunidad con un método de “jailbreak” que permite acceder por completo al sistema operativo e instalar apps, temas o juegos fuera de la tienda oficial, así como a otras funciones limitadas por la compañía de Cupertino. Cydia Store fue una de las primeras tiendas alternativas y pronto se convirtió en la más importante.

Equivalente al “rooteo” que practicamos sobre los terminales Android, el jailbreak no era sencillo de practicar en sus inicios y requería el uso de un ordenador personal cada vez que se utilizaba hasta que no llegaron métodos “untethered” que permitían mucha más libertad.

Buenos recuerdos de este jailbreak que por las noticias que llegan va camino de convertirse en un pasatiempo para veteranos nostálgicos. Lógicamente, este método necesita sitios de terceros donde descargar las apps y el cierre de Cydia (o sus limitaciones) será un revés difícil de superar y se unirá al cierre de otros como ModMyi y ZodTTD/MacCiti.

Aunque el proceso de hacer jailbreak es legal bajo la norma Digital Millennium Copyright Act, Apple citó en su momento que “podía anular la garantía” lo que ha podido ir echando para atrás a una parte de usuarios. Obviamente, la firma quería y quiere que pases por caja de la App Store.

Además, Apple ha añadido algo de flexibilidad en las últimas versiones de iOS y nuevas características que pueden no hacer tan atractivo el jailbreak. Los aspectos de la seguridad también han influido porque se ha colado mucho malware desde estas plataformas alternativas.

El resultado es que el jailbreak del iPhone está muriendo lentamente con el cierre de los grandes repositorios de aplicaciones y el “cerrojazo” que Apple le ha metido al código en la últimas versiones de iOS complicando estas técnicas.