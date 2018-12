Microsoft anuncia Windows Sandbox para lanzar ejecutables .exe de forma segura - MuySeguridad

¿Cuántas veces has descargado un archivo ejecutable de algún lugar sospechoso y has tenido miedo de ejecutarlo? ¿Alguna vez has estado en la situación que requería configurar una máquina virtual? Microsoft presenta Windows Sandbox, que resuelve de forma sencilla nuestro temor a ejecutar archivos .exe en nuestro PC.

Si bien algunos usuarios más avanzados son capaces de configurar sus propias máquinas virtuales para verificar la procedencia o peligrosidad de las aplicaciones desconocidas, Microsoft ha desarrollado una forma sencilla para que cualquiera que ejecute Windows 10, pueda iniciar cualquier aplicación en un entorno de escritorio aislado, y seguro.

Windows Sandbox es una nueva característica que llegará a Windows 10 el próximo año, y que crea un entorno de escritorio temporal para aislar una aplicación particular dentro de una sandbox. Y es que está diseñado para ser no sólo ser seguro, si no “desechable”, por lo que una vez que hayamos terminado de ejecutar las aplicaciones y cerremos esta herramienta, se eliminará todo el entorno generado.

Además, se trata de una nueva función inteligente, lo que significa que cada vez que Windows Sandbox se habilita, simplemente crea una nueva instalación liviana de Windows, aproximadamente 100 MB, para ejecutar una aplicación, creando un kernel separado y aislado del PC host.

Sin embargo, para poder ejecutar la función de Windows Sandbox, deberemos cumplir los siguientes requisitos previos:

Windows 10 Pro o Enterprise 18305 o posterior.

Arquitectura AMD64.

Capacidades de virtualización habilitadas en BIOS.

Al menos 4GB de RAM (se recomiendan 8GB).

Al menos 1 GB de espacio libre en disco (se recomienda SSD).

Al menos 2 núcleos de CPU (se recomiendan 4 núcleos con hyperthreading).

Aunque uno de sus factores principales es la simplicidad, ya que no requerirá de la configuración de una máquina virtual, sí que requerirá habilitar las capacidades de virtualización en la BIOS. Así pues, Windows Sandbox estará disponible como parte de Windows 10 Pro o Windows 10 Enterprise, y dirigido a empresas y usuarios avanzados.