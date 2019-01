Millones de PCs ejecutan software sin actualizar, según Avast - MuySeguridad

Millones de ordenadores personales están ejecutando sistemas operativos u otro tipo de software sin actualizar, lo que los hace más vulnerables a amenazas en línea y malware conocido, indica el estudio PC Trends Report 2019 del proveedor de seguridad Avast.

Probablemente, los vectores que más se pasan por alto en cualquier ataque cibernético son los programas obsoletos, que en demasiadas ocasiones son el resultado de la pereza de los consumidores y de los administradores que ignoran las actualizaciones de seguridad en un entorno empresarial, ya que no pueden permitirse el tiempo de inactividad.

No te sorprenderá conocer que una aplicación como Adobe Shockwave encabeza la lista de programas que la mayoría de los usuarios mantienen obsoletos en sus PCs, seguidos de VLC Media Player, Skype, Java Runtime Environment, 7-Zip File Manager y Foxit Reader.

El software sin actualizar proporciona a menudo una puerta abierta para que los delincuentes cibernéticos aprovechen los errores de seguridad y las lagunas en los programas, lo que los convierte en un posible objetivo de ataques.

Y no solo las aplicaciones, sino también los sistemas operativos están desactualizados. No menos del 13 por ciento de todos los dispositivos con Windows 10 ejecutan actualmente versiones anteriores del sistema operativo, la primera versión Windows 10 RTM o la edición Creator que ya no reciben actualizaciones en las ediciones Home y Pro.

El caso de Windows 7 es aún peor. De todos los PCs de escritorio con Windows 7, no menos del 15 por ciento están actualmente en la versión RTM compilada por Microsoft en 2009 y lanzada a los usuarios como la versión original del sistema operativo.

También preocupante que el 15% de todas las instalaciones de una suite ofimática como Office estén ejecutando la versión 2007, que tampoco recibe ya asistencia técnica. Obviamente, se recomienda mantener al día cualquier tipo de software con las últimas actualizaciones de seguridad.

Más información: Avast | PC Trends Report 2019