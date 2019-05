Vodafone niega puertas traseras en soluciones de red de Huawei - MuySeguridad

Vodafone ha negado la detección de puertas traseras en soluciones de red de Huawei, como aseguró un artículo de Bloomberg que volvió a poner sobre el tapete las acusaciones (no probadas) contra la firma china de connivencia con el gobierno de su país para el espionaje de datos.

Bloomberg dice que Vodafone identificó puertas traseras ocultas en el software de equipos de red, que «podría haberle dado a Huawei acceso no autorizado a la red de línea fija del operador en Italia», una plataforma que proporciona servicio de Internet a millones de hogares y empresas.

Vodafone pidió a Huawei (siempre según Bloomberg) que eliminara las puertas traseras de los routers domésticos de Huawei y recibió garantías del proveedor de que los problemas se habían solucionado, pero «las pruebas posteriores revelaron que las vulnerabilidades de seguridad permanecían«, según documentos de información de seguridad de Vodafone de 2009 y 2011 vistos por Bloomberg, así como por la información de las personas involucradas en la situación.

Vodafone también identificó puertas traseras en partes de su red de acceso fijo conocidas como nodos de servicio óptico, que son responsables de transportar el tráfico de Internet a través de fibra óptica, y otras partes llamadas pasarelas de red de banda ancha, que manejan la autenticación de suscriptores y el acceso a Internet, explica el medio económico.

Vodafone niega puertas traseras

Vodafone ha negado la mayor, descartando la existencia de estas puertas traseras. «En la industria de las telecomunicaciones no es infrecuente que los operadores y otros terceros identifiquen las vulnerabilidades en los equipos de los proveedores», dice la compañía. “Vodafone toma la seguridad extremadamente en serio y es por eso que probamos de forma independiente los equipos que implementamos para detectar si existen vulnerabilidades de este tipo. Si existe una vulnerabilidad, Vodafone trabaja con ese proveedor para resolverla rápidamente».

«Los problemas identificados en Italia se resolvieron en 2011 y 2012. La puerta trasera a la que se refiere Bloomberg es básicamente el protocolo Telnet utilizado por muchos fabricantes para realizar labores de diagnóstico. No se puede acceder desde Internet y es incorrecto decir que esto podría haberle dado a Huawei acceso no autorizado a la red fija de Vodafone en Italia», comentan, explicando que «no tienen evidencias de accesos no autorizados. Todo esto no fue más que un fallo al no eliminar esta función de diagnóstico después del desarrollo».

Huawei también ha negado la información. “Somos conscientes de las vulnerabilidades que ocurrieron en 2011 y 2012, las cuales fueron abordadas en su momento. Las vulnerabilidades de software son un desafío para toda la industria. Al igual que todos los proveedores de tecnologías TIC, tenemos un proceso bien establecido de notificación pública y parches, y cuando se identifica una vulnerabilidad, trabajamos codo con codo, con nuestros socios para tomar las medidas correctivas correspondientes”.